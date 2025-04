Familie en vrienden nemen in besloten kring afscheid van Loretta Schrijver

Het afscheid van Loretta Schrijver heeft dinsdag in besloten kring plaatsgevonden. Dat bevestigt de manager van de overleden presentatrice na berichtgeving van RTL Boulevard.

Het afscheid verliep "volledig volgens haar wens" en die van haar partner. Op het Facebook-profiel van Schrijver is een dankwoord geplaatst namens haar. Daarin bedankt ze de mensen die "op zoveel verschillende manieren" iets voor haar hebben betekend.

Schrijver overleed vorige week op 68-jarige leeftijd. Ze leed aan kanker. De presentatrice was jarenlang te zien bij RTL Nieuws en Koffietijd. Ook was ze panellid in de populaire RTL-show The Masked Singer.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP