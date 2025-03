Condoleanceregister geopend voor Loretta Schrijver in Hilversum

In het mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum is vrijdag een condoleanceregister geopend voor Loretta Schrijver. Bezoekers kunnen daar een persoonlijke boodschap of herinnering achterlaten aan de geliefde presentatrice, die deze week op 68-jarige leeftijd overleed.

Bij het herdenkingsplekje staat een foto van Schrijver en brandt een kaars. Het register is voor iedereen toegankelijk, laat een woordvoerder van Beeld & Geluid weten.

Bekenden van Loretta Schrijver delen in de video hierboven hun mooiste herinneringen aan de overleden presentatrice, waarbij het moeilijk is om het droog te houden.

Loretta Schrijver werd bekend als een van de vertrouwde gezichten van het RTL Nieuws en was jarenlang te zien als presentatrice van Koffietijd. Ze overleed in de nacht van woensdag op donderdag. De laatste jaren vocht ze tegen kanker.

Hart van Nederland/ANP