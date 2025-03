Bedroefde reacties op overlijden Loretta Schrijver: 'Haar aanstekelijke schaterlach zal altijd troosten'

Onder anderen Jeroen Pauw, Elise Schaap, Jamai Loman, Roxeanne Hazes, Anna Nooshin en Anouk Maas plaatsen op sociale media iets over het overlijden van presentatrice Loretta Schrijver. Ze reageren bedroefd.

In december gaf Schrijver voor het eerst een uitgebreid interview in De Telegraaf over haar gezondheid. Shownieuws sprak er destijds over, zoals in bovenstaande video is te zien.

"Ach Loret", schrijft Pauw met een hartje erbij. De twee presenteerden samen RTL Nieuws en hadden ook een tijd een relatie. "De kleine optimist, tijdens haar ziekte nog altijd blij met de goede dagen.."

"We waren de jonkies van de wereldomroep, verliefd op elkaar en het werk, variërend van nieuws tot ponypark slagharen..", memoreert Pauw bij een reeks foto's van de twee. Op de eerste foto zijn ze samen te zien bij talkshow Bar Laat, waar Schrijver aanschoof om te praten over 35 jaar RTL Nieuws. "De relatie was over maar de liefde gebleven en af en toe konden we de avonturen nog eens ophalen, zoals vorig jaar bij Bar Laat. Er is veel te missen maar haar aanstekelijke schaterlach zal altijd troosten."

De laatste zoen

Quinty Trustfull gaat haar Koffietijd-collega "zo intens missen". "Loret, de allerliefste, oh schat wat ga ik jou missen", begint Trustfull haar bericht. "Zo, zo dankbaar dat ik je deze week nog gezien heb, dat we nog gelachen hebben, gekletst, herinneringen opgehaald en geknuffeld. Toen ik wegging, zei je: 'Ik hou zoveel van je Quintje'. 'En ik van jou, lieve Loretje', antwoordde ik terwijl we elkaar een dikke zoen gaven en ik wist dat dat weleens de laatste kon zijn."

"Ik ga je zo intens missen lieve schat, ik kan me een leven zonder jou nu nog niet voorstellen", vervolgt de presentatrice. "Maar ik ben je zo, zo, zo dankbaar voor alles wat je mij gegeven hebt, zoveel van je geleerd, met je meegemaakt, gelachen ... Oh lieve schat, wat hebben wij wat afgelachen", schrijft Trustfull bij de foto's waarop zij en Schrijver lachend op staan.

'Zo verdrietig'

"Zo verdrietig", schrijft Luuk Ikink onder een bericht op het Instagramaccount van RTL Boulevard. "What!! Neee!!!", reageert Edson da Graça. Ook Fockeline Ouwerkerk, Loiza Lamers, Christina Curry, Bas Muijs en Romy Monteiro staan stil bij het overlijden van Schrijver.

Paul de Leeuw herinnert Schrijver onder meer vanwege haar positiviteit en haar liefde voor boeken en Patty Brard gaat haar lach en "prachtige, warme stem" missen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ilse Openneer, hoofdredacteur van RTL Nieuws roemt Schrijver om haar "warme persoonlijkheid met een prachtige, kenmerkende stem". "Ze informeerde miljoenen mensen over het wereldnieuws, op haar eigen toegankelijke manier. Haar lach schalde regelmatig over de redactie. We zijn Loretta ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor RTL Nieuws heeft betekend."

"We zijn verslagen en ontzettend verdrietig om het onverwachte bericht dat Loretta is overleden", reageren Sven Sauvé en Peter van der Vorst namens RTL. "Het is nauwelijks te bevatten dat ze er niet meer is."

Onovertroffen, unieke lach

De presentatrice heeft "heel veel voor RTL en alle kijkers betekend", aldus de RTL-bestuurders. "Met haar onovertroffen, unieke lach kon ze iedereen in het hart raken. We zullen haar heel erg missen." De zender besteedt donderdagavond in RTL Boulevard, RTL Nieuws en talkshow Beau extra aandacht aan haar.

Omroep MAX is geschrokken. De omroep, waar Schrijver ruim 15 jaar geleden programma's presenteerde, herinnert haar als "de vrouw met de meest gulle en aanstekelijke lach van Hilversum". "In onze beginjaren presenteerde ze MAX & Loretta, waarbij ze alom werd gewaardeerd voor haar hartelijke omgang met gasten, deskundigheid, harde werken en spontaniteit", aldus Omroep MAX. "We wensen ieder die haar liefhad veel sterkte."

Schrijver overleed in de nacht van woensdag op donderdag op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, meldde haar familie donderdag aan RTL Nieuws. Vorig jaar zomer maakte Schrijver bekend dat de darmkanker, waaraan ze drie jaar eerder was geopereerd, was teruggekeerd en uitgezaaid. Daarna kreeg zij chemotherapie.

Van Schrijver wordt in besloten kring afscheid genomen.

ANP