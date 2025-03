Presentatrice Loretta Schrijver (68) overleden

Presentatrice Loretta Schrijver is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de familie aan RTL Nieuws donderdag. Schrijver overleed aan de gevolgen van darmkanker.

Schrijver was onder meer bekend als presentatrice van RTL Nieuws en Koffietijd. Ook was zij panellid in het RTL-programma The Masked Singer.

In december gaf Schrijver voor het eerst een uitgebreid interview in De Telegraaf over haar gezondheid. Shownieuws sprak er destijds over, zoals in bovenstaande video is te zien.

Darmkanker

In 2021 kreeg de presentatrice te horen dat ze darmkanker had. In 2024 schreef Schrijver in haar eerste column voor het tijdschrift Nouveau dat de kanker, waar ze toen aan geopereerd was, "al bijna twee jaar weer terug was".

Ze had uitzaaiingen en kreeg chemotherapie. "Met de daarbij horende ups en downs", schreef ze. Dat vond de presentatrice moeilijk, maar ze vond zichzelf niet zielig. Dat kwam vooral door de "warmte en vrolijkheid" van haar geliefden, legde ze uit.

Dankbaar

Schrijver begon na haar studies geschiedenis en vertaalkunde haar carrière in de tv-wereld. Vanaf 1989 presenteerde zij samen met Jeroen Pauw, met wie zij ook een relatie had, het RTL Nieuws. De presentatrice maakte ook programma's voor AVRO en Omroep MAX.

Ilse Openneer, hoofdredacteur van RTL Nieuws roemt Schrijver om haar "warme persoonlijkheid met een prachtige, kenmerkende stem". "Ze informeerde miljoenen mensen over het wereldnieuws, op haar eigen toegankelijke manier. Haar lach schalde regelmatig over de redactie. We zijn Loretta ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor RTL Nieuws heeft betekend."

Van Schrijver wordt in besloten kring afscheid genomen.

ANP