Rioollucht houdt wijk Voorschoten in zijn greep na werkzaamheden

Gisteren, 22:20

In de wijk Adegeest in Voorschoten hebben bewoners al weken last van een indringende rioollucht. De geur is niet alleen buiten te ruiken, maar komt bij sommigen ook hun huis binnen. Bewoners vermoeden dat dit te maken heeft met recente werkzaamheden aan het riool.

Een van die bewoners is Marcus Driessen. Hij ruikt de stank vooral in zijn woning, met name vanuit de kruipruimte. Volgens hem kan dit komen door verzakte grond, vooral in tuinen in de wijk. Op eigen kosten liet hij een loodgieter langskomen. Die voerde een rooktest uit, waaruit bleek dat een deel van de geur uit de kruipruimte komt. Driessen vindt dat er meer onderzoek moet komen naar de oorzaak. Niet iedereen in de wijk ervaart overlast, maar meerdere bewoners melden klachten. De geur verschilt per plek en moment.

De gemeente Voorschoten zegt de klachten serieus te nemen en noemt het vervelend dat bewoners last hebben van stankoverlast. Na een melding wordt een monteur gestuurd om de rioolaansluiting onder de kruipruimte te controleren en zo nodig te herstellen. Als daar geen directe oorzaak wordt gevonden, adviseert de gemeente bewoners om zelf een installateur of ontstoppingsbedrijf in te schakelen. De riolering in en rond de eigen woning valt namelijk onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Of de stank samenhangt met de aanleg van het nieuwe rioolstelsel, wordt nog onderzocht.

