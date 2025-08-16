Drollen in de tuin en zieke kinderen: buurt in Nieuwerkerk is rioolprobleem spuugzat

Overstromende wc's, drollen in de voortuin en een ondraaglijke stank: voor bewoners van de Schijfmos in Nieuwerkerk aan den IJssel is de maat vol. Al meer dan vier jaar kampen zij met ernstige rioolproblemen in de straat. "Onze kinderen zijn regelmatig ziek."

"Om de paar weken komt de stront van de buren via onze wc naar binnen", vertelt Karin van der Kemp aan Hart van Nederland. "Ik heb speciaal een tegelvloer gelegd, zodat ik het tenminste makkelijk kan schoonmaken." Bij de overbuurvrouw stapelen de uitwerpselen zich op in de voortuin. Iets verderop belandt de ontlasting in de sloot naast het huizenblok.

Kinderen ziek

De stank is niet het enige probleem waar de buurt zich zorgen om maakt. Ook hun gezondheid staat onder druk. "Onze kinderen zijn regelmatig ziek. Ze hebben huiduitslag en krentenbaard. Ze mogen van mij niet overal meer buitenspelen."

Hoewel er al meerdere keren werkzaamheden zijn uitgevoerd, is het probleem nooit structureel opgelost. Volgens de buurtbewoners én de gemeente ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de woningbouwcorporatie. Die was niet bereikbaar voor een reactie.