Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drollen in de tuin en zieke kinderen: buurt in Nieuwerkerk is rioolprobleem spuugzat

Wonen

Gisteren, 22:46

Link gekopieerd

Overstromende wc's, drollen in de voortuin en een ondraaglijke stank: voor bewoners van de Schijfmos in Nieuwerkerk aan den IJssel is de maat vol. Al meer dan vier jaar kampen zij met ernstige rioolproblemen in de straat. "Onze kinderen zijn regelmatig ziek."

"Om de paar weken komt de stront van de buren via onze wc naar binnen", vertelt Karin van der Kemp aan Hart van Nederland. "Ik heb speciaal een tegelvloer gelegd, zodat ik het tenminste makkelijk kan schoonmaken." Bij de overbuurvrouw stapelen de uitwerpselen zich op in de voortuin. Iets verderop belandt de ontlasting in de sloot naast het huizenblok.

Kinderen ziek

De stank is niet het enige probleem waar de buurt zich zorgen om maakt. Ook hun gezondheid staat onder druk. "Onze kinderen zijn regelmatig ziek. Ze hebben huiduitslag en krentenbaard. Ze mogen van mij niet overal meer buitenspelen."

Hoewel er al meerdere keren werkzaamheden zijn uitgevoerd, is het probleem nooit structureel opgelost. Volgens de buurtbewoners én de gemeente ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de woningbouwcorporatie. Die was niet bereikbaar voor een reactie.

Lees ook

Woning in Amsterdam stroomt vol met rioolwater: 'Echt verschrikkelijk'
Woning in Amsterdam stroomt vol met rioolwater: 'Echt verschrikkelijk'
Woningbouw negeert kapotte rioolbuis, woningen vol poep: voor Herman is de maat vol
Woningbouw negeert kapotte rioolbuis, woningen vol poep: voor Herman is de maat vol
Shitzooi: woning in Amsterdam onder poep en plas nadat riool overstroomt
Shitzooi: woning in Amsterdam onder poep en plas nadat riool overstroomt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.