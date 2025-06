Woning in Amsterdam stroomt vol met rioolwater: 'Echt verschrikkelijk'

Nugesthy van der Leeuw uit Amsterdam zit letterlijk in de shit. In haar huurwoning aan de Hoek van Hollandstraat kwam vorige week rioolwater omhoog, en niet voor de eerste keer. Ze zit met twee kinderen en haar huis is voorlopig onbewoonbaar.

"De badkamer stond vol met ontlasting. Ik schrok. Ik zag wc-papier, ontlasting en drollen", vertelt Nugesthy aan Hart van Nederland. "Ik vond het echt verschrikkelijk. De woningcorporatie heeft het laminaat eruit gehaald. Ik weet niet hoe lang alles gaat duren, het Pinksterweekeinde staat nu voor de deur. Ben niet blij met de gang van zaken. Ik moest maar bij m'n zus gaan zitten van de woningcorporatie, daarna stelden ze voor om in een hotel te gaan zitten."

Niet eenvoudig

Woningcorporatie De Alliantie laat weten dat alleen bij de woning van Nugesthy sprake is van een verstopping. Wel heeft een aanpalende woning lichte vochtschade opgelopen.

"Er was al eerder sprake van deze verstopping, in april", vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland. "Dat was, zo leek het, opgelost. Per 3 juni is het nu weer opgekomen, het ontstoppingsbedrijf is ook meteen gekomen, en we doen er alles aan om het op te lossen, maar het blijkt niet eenvoudig. Zodra het echte probleem is gevonden wordt het opgelost door onze ontstoppingspartner, en daarna zal direct daarna de woning weer worden hersteld en bewoonbaar worden gemaakt."

De verhuurder heeft een hotel geregeld, waar Nugesthy voorlopig met haar kinderen kan overnachten.