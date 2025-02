Yvonne werd voor honderden euro's opgelicht door 'rioolreiniger': 'Vertrouwen is weg'

Nadat haar bijkeuken blank stond, dacht Yvonne Sappema uit Hengelo snel de Riool Reinigings Service (RRS) te bellen voor een afspraak. Maar wat bleek? Het telefoonnummer dat bovenaan Google verscheen, was van oplichters. In goed vertrouwen tekende Yvonne voor de afspraak en moest vervolgens bijna 1000 euro contant afrekenen. En ze is lang niet de enige.

Jelle Sappema weet nog precies hoe de oplichters te werk gingen bij zijn moeder. "Voordat mijn vader naar zijn werk ging, heeft hij de wasmachine aangezet. Maar toen ik even later thuiskwam, stond de hele kamer blank", vertelt Jesse in gesprek met Hart van Nederland.

Het was noodzakelijk om meteen de rioolservice in te schakelen, want er was "pure paniek." "Ik heb meteen de eerste de beste RRS gebeld", vertelt Yvonne in gesprek met Hart van Nederland. "Ik moest meteen een contract tekenen, maar er stond geen bedrag op. Het was de bedoeling dat ik daarna contant af zou rekenen." Er werd Yvonne beloofd dat de kosten niet zo hoog op zouden lopen.

Ik ben echt opgelicht. Yvonne Sappema

Na de werkzaamheden aan de wasmachine, werd de rekening onder de neus van Yvonne gedrukt. "Daar schrok ik heel erg van", aldus Yvonne. "Ik moest betalen via internetbankieren, en hij moest zien dat het overgeboekt was." Yvonne had haar bedenkingen bij het hoge bedrag, en toen ze er even later achter kwam dat de problemen met de wasmachine niet verholpen waren, werd het voor haar helemaal duidelijk dat er iets niet klopte. "Ik ben opgelicht."

'Klant kiest er zelf voor akkoord te gaan'

Het bedrijf dat Yvonne meer dan 800 euro armer maakte, ontkent mensen op te lichten en "gewoon een rioolservice" te zijn. "Klanten kunnen gaan en staan waar ze willen", aldus het bedrijf in gesprek met Hart van Nederland. "De monteur komt langs, die geeft van te voren aan wat de kosten kunnen zijn. Als de klant ervoor kiest om akkoord te gaan, dan doen ze dat zelf. Ze weten waar ze aan toe zijn." Op het feit dat het telefoonnummer van het bedrijf op een online lijst van oplichters staat, laat het bedrijf weten dat dat "best zou kunnen."

Riool Reinigings Service RRS laat op hun website weten dat het bedrijf "dagelijks te maken heeft met het oneigenlijk gebruik van haar naam." "Wij proberen deze opdrachten zoveel mogelijk te herkennen en klanten direct te informeren, echter kunnen wij niet voorkomen dat consumenten en bedrijven opgelicht worden." Het bedrijf adviseert toekomstige klanten om altijd goed te kijken of ze zich bevinden op een site van Riool Reinigings Service RRS (www.rrs.nl) bij het maken van een afspraak.