Buren denken dat buurvrouw dood is, maar vinden huis vol vuil

Na jaren van klachten wordt een zwaar vervuilde woning in Maassluis eindelijk ontruimd. Buurvrouw Bianca trok opnieuw aan de bel toen ze dacht dat haar buurvrouw was overleden. Dat bleek niet zo, maar wat agenten binnen aantroffen was zo ernstig dat de burgemeester direct ingreep. De woning is nu gesloten en wordt de komende weken schoongemaakt.

Bianca woont al 26 jaar naast de vrouw, die volgens haar al lange tijd zorg mijdt en haar huis volstapelt met vuil. "Het stond tot het plafond, met schimmel, ongedierte en dieren in slechte omstandigheden", vertelt ze. Meerdere meldingen bij woningbouw, politie en handhaving leverden jarenlang niets op.

Onleefbare situatie

Pas na de 112-melding kwam er actie. Agenten troffen een onleefbare situatie aan en schakelden direct de burgemeester in. Inmiddels zijn schoonmakers in beschermende pakken dagen bezig om het huis leeg te halen. De gevolgen zijn groot, ook voor de buren. Bianca's woning heeft last van schimmel en stank die via de muren is doorgedrongen. "We weten nog niet hoe groot de schade is."

Wie daarvoor moet opdraaien, is nog onduidelijk. De gemeente betaalt nu de ontruiming, maar onderzoekt of de kosten verhaald kunnen worden op de bewoner of andere partijen. Ook schade bij omwonenden wordt nog bekeken.