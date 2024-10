Roos woont al 20 jaar naast vervuild huis, woningbouw pas in actie na belletje Hart van Nederland

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is een nationaal initiatief waar burgers terechtkunnen met zorgen over mensen in hun omgeving. Bijvoorbeeld als er sprake is van vervuiling, eenzaamheid of verslaving. Het meldpunt is gecreëerd door het ministerie van VWS en is bereikbaar via 0800-1205.

Nederlanders kunnen meldingen doen wanneer zij zich zorgen maken om bijvoorbeeld een buurman in een vervuilde woning of een familielid dat dreigt dakloos te worden. Het meldpunt schakelt waar mogelijk passende hulp in en begeleidt het traject, waardoor betrokkenen niet met steeds nieuwe zorgverleners te maken krijgen. Hierdoor wordt vanuit het burgerperspectief gezorgd voor een meer persoonlijke, gerichte aanpak, waarbij de focus ligt op snelle en effectieve ondersteuning.