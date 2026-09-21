Woonminister komt met 50 acties tegen woningnood: 'Meer, sneller, beter'

Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) wil met vijftig acties de woningnood aanpakken en zorgen dat er sneller woningen bijkomen. Onder het motto "meer, sneller en beter bouwen" zet ze de plannen van het kabinet op een rij. Veel van die maatregelen waren al eerder aangekondigd.

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Zo wil de minister regels voor woningbouw versimpelen en hospitaverhuur aanmoedigen. Ook plannen van andere ministers staan op de lijst, waaronder aangekondigde crisiswetgeving tegen de krapte op het stroomnet en de stikstofplannen van het kabinet.

Sommige maatregelen worden meerdere keren meegeteld of bestaan nog uit onderzoek. Zeker vijf punten draaien bijvoorbeeld om de grootschalige woningbouwlocaties, plekken waar met hulp van de landelijke overheid duizenden woningen moeten komen. Andere punten zijn eerder onderzoeken dan acties, of erg abstract, zoals "gebiedsontwikkeling meer integraal benaderen".

De woningmarkt is krap en de huizenprijzen blijven maar stijgen. Daardoor kiezen steeds meer mensen voor alternatieve woonvormen. In de video hierboven vertelt Renske Zandjans uit Nijmegen waarom zij ervoor heeft gekozen om samen met vrienden onder één dak te wonen.

Sneller knopen doorhakken

Nieuwe stappen gaan vooral over betere samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo moet samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties zwaarder meetellen bij het verdelen van een bepaalde subsidie. Het kabinet wil ook vaker ingrijpen om knopen door te hakken als partijen er samen niet uitkomen.

"Alle partijen in de keten zijn nu aan zet", schrijft Boekholt-O'Sullivan. "Het Rijk stapt in waar dat nodig is: financieel, met regie en door te vereenvoudigen." De aanpak komt voort uit de taskforce van bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet-Jetten over woningbouw heeft overlegd.