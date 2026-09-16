Provincie dreigt in te grijpen bij zeven gemeenten om huisvesten statushouders

Zeven gemeenten in Zuid-Holland moeten snel meer statushouders aan een woning helpen. Ze voldoen al zeker drie jaar niet aan hun opdracht. Als dat niet verandert, kan de provincie zelf huisvesting gaan regelen en de rekening bij de gemeenten neerleggen.

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Lansingerland, Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen krijgen tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand weg te werken. Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg en Zwijndrecht moeten al op 1 april aan hun opdracht voldoen. Lansingerland is de nieuwste gemeente die een laatste waarschuwing van de provincie heeft gekregen.

Statushouders zijn asielzoekers van wie de asielaanvraag is goedgekeurd. Gemeenten moeten hen aan woonruimte helpen. Gebeurt dat niet, dan blijven zij langer in asielzoekerscentra wonen en blijven daar bedden bezet.

In de gemeente Wijdemeren, waar onder andere Loosdrecht onder valt, werden tot voor kort ook geen asielzoekers opgevangen. Toen er tientallen statushouders werden opgevangen in het oude, leegstaande gemeentehuis, werden meerdere protesten gehouden tegen hun komst. In de bovenstaande video zie je hoe het er toen aan toeging.

Meeste gemeenten lopen achter

In de eerste helft van 2026 huisvestten 246 van de 342 Nederlandse gemeenten minder statushouders dan volgens de opdracht van het kabinet nodig was.

In Zuid-Holland voldeden negentien van de vijftig gemeenten wel aan hun opdracht. Voorne aan Zee wist na een eerdere laatste waarschuwing een jarenlange achterstand weg te werken.