Nog eens veertien gemeenten op matje geroepen om tekort aan asielopvang

Asielminister Bart van den Brink breidt de lijst met gemeenten die zich moeten verantwoorden over hun asielopvang verder uit. Nog eens veertien gemeenten, onder meer Bunschoten, Vlaardingen en Vught, zijn opgeroepen om op het ministerie uit te leggen waarom zij te weinig opvangplekken regelen. Eerder moesten al tien andere gemeenten verschijnen.

De nieuw toegevoegde gemeenten zijn verder Aalsmeer, Bronckhorst, Brunssum, De Ronde Venen, Dinkelland, Hardinxveld-Giessendam, Hellendoorn, Lopik, Montfoort, Oldebroek en Oldenzaal. De volledige lijst met gemeenten die zich nu op bestuurlijk niveau moeten verantwoorden bij het Rijk, bestaat nu dus uit 24 gemeenten.

In de gemeente Wijdemeren, waar onder andere Loosdrecht onder valt, werden tot voor kort ook geen asielzoekers opgevangen. Toen er tientallen statushouders werden opgevangen in het oude, leegstaande gemeentehuis, werden meerdere protesten gehouden tegen hun komst. In de bovenstaande video zie je hoe het er toen aan toeging.

De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeenten moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.

Eerdere gemeenten

De eerder opgeroepen gemeenten zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Die lieten veelal in een reactie op deze stap weten dat ze werken aan opvangplekken.

Van den Brink liet vorige maand weten dat er in totaal 107 gemeenten zijn die momenteel niet aan hun wettelijke taak op het gebied van asielopvang voldoen.