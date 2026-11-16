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Steeds meer huurders lopen vast: aanbod neemt verder af

Wonen

Vandaag, 10:45

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Het wordt voor mensen steeds moeilijker om een huurwoning te krijgen in het middensegment. Voor het eerst uit huis gaan, verhuizen voor werk of na een scheiding opnieuw beginnen wordt daardoor veel lastiger. Makelaars en vastgoedmanagers zien dat steeds meer huurwoningen door verkoop uit de verhuur verdwijnen.

Dat melden de organisaties NVM en VGM NL maandag. In de middenhuur registreerden beide partijen in het derde kwartaal van 2026 ruim 16 procent minder verhuringen dan een jaar eerder. Vooral voor de mensen die snel een nieuwe woonruimte zoeken, zijn de mogelijkheden op de huurmarkt beperkt.

Angelo verloor onverwacht zijn moeder en daarom ook zijn sociale huurwoning. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Huurmarkt onder druk

Volgens de analyse komt dat doordat steeds meer eigenaren hun huurwoningen verkopen of uit de verhuur halen. Daarnaast worden er ook woningen na een verbouwing in de duurdere vrije sector verhuurd.

De huurmarkt is belangrijk voor mensen die tijdelijk op zoek naar een andere woning of nog geen huis kunnen kopen. Maar doordat steeds meer huurwoningen verdwijnen, komt dit onder druk te staan. Makelaars en vastgoedmanagers verwachten dat het aanbod steeds verder zal afnemen.

Ondanks dat bestaande woningen worden verduurzaamd en er nieuwbouw bijkomt, is dat voorlopig niet genoeg om woningzoekenden meer keuze te bieden op die huurmarkt.

Door Redactie Hart van Nederland

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