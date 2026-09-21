Huur sociale huurwoning verplicht omhoog bij scheefwonen

Het kabinet wil de huur voor mensen die scheefwonen in een sociale huurwoning verplicht verhogen met 50 of 100 euro per maand. Dat meldt woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) in een Kamerbrief. Momenteel mogen woningcorporaties huurders al meer laten betalen als zij meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd.

In de brief staat dat corporaties dit onder meer niet doen omdat huurders niet makkelijk aan een passendere woning kunnen komen. Maar de nieuwe wet, die begin volgend jaar in internetconsultatie moet gaan, maakt dus dat corporaties de huurverhoging moeten doorvoeren. De huur wordt indien nodig elk jaar verhoogd tot aan de maximale prijs die bij de woning past.

Angelo verloor onverwacht zijn moeder en daarom ook zijn sociale huurwoning. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Vermogenstoets voor sociale huurwoning

Ook wil de minister een vermogenstoets invoeren voor het krijgen van een sociale huurwoning. Momenteel speelt alleen het inkomen hierbij een rol. Het plan moet ervoor zorgen dat mensen met vermogen geen sociale huurwoning krijgen, of tegen een hogere huur.

Het kabinet onderzoekt ook of de huur van huidige bewoners kan worden verhoogd op basis van hun vermogen. Daarnaast gaat Boekholt-O'Sullivan met corporaties praten over het laten meetellen van het hebben van een eigen woning bij het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Bijna 11.000 mensen die een sociale huurwoning huren van een corporatie, zijn ook woningbezitters, meldt de minister op basis van eerder onderzoek.

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

Een woordvoerder van de minister kan niet zeggen wanneer de nieuwe regels ingaan. Dat is volgens hem afhankelijk van de internetconsultatie, waarin huurders, verhuurders en andere belanghebbenden hun mening mogen geven over het plan.