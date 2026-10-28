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Een op vijf sociale huurwoningen voor starters naar statushouders

Wonen

Vandaag, 09:34

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Statushouders krijgen een steeds groter aandeel van de sociale huurwoningen die beschikbaar komen voor starters. In 2024 ging 21 procent van deze woningen naar huishoudens met minstens één statushouder, tegenover 9 procent in 2018. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jaarlijks blijft het aantal sociale huurwoningen dat vrijkomt voor starters ongeveer gelijk. In 2024 ging het om zo'n 40.000 woningen, waarvan er 8.700 werden toegewezen aan huishoudens met minstens één statushouder. In 2018 waren dat er nog 3.500.

Hierdoor neemt de concurrentie voor andere starters op de woningmarkt toe. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die nog bij hun ouders wonen, studenten op kamers en alleenstaanden die een eerste sociale huurwoning zoeken.

Voorrangsregeling op de schop

De voorrangsregeling voor statushouders wordt aangepast. Minister Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting) maakt voor het einde van het jaar duidelijk maken hoe dat gaat gebeuren, meldt RTL Z. Eerder pleitte ze ervoor dat gemeenten alternatieve woonvormen, zoals flexwoningen, beschikbaar stellen voor statushouders.

Volgens het CBS zijn er ook grote regionale verschillen. In Flevoland ging 12 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen naar huishoudens met statushouders, het hoogste aandeel van Nederland. In absolute aantallen worden de meeste statushouders gehuisvest in grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Van alle sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen, gaat ongeveer 8 procent naar huishoudens met statushouders. Dat aandeel is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven.

Door Redactie Hart van Nederland

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