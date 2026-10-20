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Oproep aan duizenden kerken tijdelijk statushouders te huisvesten

Oproep aan duizenden kerken tijdelijk statushouders te huisvesten

Wonen

Vandaag, 12:28

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De landelijke kerken roepen duizenden plaatselijke kerken, parochies en geloofsgemeenschappen op tijdelijk en kleinschalig vluchtelingen te herbergen. Het gaat om statushouders, met name gezinnen, die wachten op huisvesting in de betreffende plaats. De kerken worden opgeroepen hen te huisvesten, bijvoorbeeld in een bijgebouw van de kerk, een lege pastorie of een vakantiewoning. "Zij leren hun nieuwe omgeving zo vast kennen en er komt ruimte vrij in de overvolle asielopvang."

De landelijke kerken ontwikkelden het idee naar eigen zeggen vanuit "gastvrijheid, barmhartigheid en solidariteit". Het initiatief moet ruimte creëren voor mensen die nieuw aankomen in azc's, waar nog steeds wordt gekampt met grote tekorten. De kerken hebben de actie besproken met asielminister Bart van den Brink (CDA), die het plan volgens hen "een warm hart" toedraagt. Ook is het plan uitgewerkt met het ministerie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Het COA draagt er zorg voor dat de mensen na drie maanden naar een nieuwe plek kunnen doorstromen."

De deelnemende kerken krijgen hulp en begeleiding van kerkelijke netwerk- en vluchtelingenorganisatie INLIA. De kosten die kerken maken, worden vergoed.

'Mogelijkheid om concreet barmhartig te zijn'

Algemeen secretaris Coen Wessel van de Raad van Kerken in Nederland noemt het bijzonder dat zoveel kerken achter de oproep staan. "Het is echt een interkerkelijke actie in de volle breedte." Gerard de Korte, bisschop en referent binnen de Rooms-Katholieke Kerk, noemt dit een mogelijkheid om concreet barmhartig te zijn. "De Bijbelse traditie leert ons gevoelig te zijn voor de nood van vreemdelingen. Met onze Actie Onderdak hopen wij een aantal statushouders gastvrijheid te bieden."

Actie Onderdak is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland, samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK). Medeondertekenaars zijn de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de kerkelijke koepels MissieNederland en Samen Kerk in Nederland. Ook alle overige kerken van de Raad van Kerken steunen de actie.

Door ANP

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