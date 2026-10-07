COA slaat alarm: acuut honderden extra opvangplekken nodig

Steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten door een tekort aan plekken. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt het zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden.

Het COA zegt acuut honderden extra opvangplekken nodig te hebben. Ook de extra noodopvang van het Rode Kruis voor asielzoekers die naar Ter Apel willen, zit inmiddels vol.

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Bijna 18.500 statushouders wachten

Volgens het COA komt het tekort niet doordat meer mensen asiel aanvragen. Het probleem is dat bewoners te lang in de opvang blijven. Procedures bij de IND en de rechtspraak duren lang.

Daarnaast wachten bijna 18.500 statushouders op huisvesting in gemeenten. Daardoor blijven zij langer in de asielopvang.

Oproep aan gemeenten

De pas aangetreden bestuursvoorzitter van het COA, Remco Bakker, roept gemeenten op om snel noodopvang te regelen. Ook vraagt hij om tijdelijke huisvesting voor statushouders.

"We moeten met elkaar voorkomen dat mensen op straat belanden. Dat is onmenselijk", zegt Bakker.