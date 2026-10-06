Opgepakte relschoppers bij anti-azc-protest Neder-Betuwe krijgen waarschuwing

Er is een dwangsom opgelegd aan 24 mensen vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Wie opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden, moet 5000 euro betalen. Dat bedrag kan oplopen tot 15.000 euro. De dwangsom geldt voor de hele gemeente Neder-Betuwe.

Op 17 september liep een demonstratie bij het gemeentehuis in Opheusden uit de hand. Aanleiding was het plan om 132 asielzoekers in de gemeente op te vangen. Er werden vernielingen aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. De Mobiele Eenheid greep in en veertien mensen werden aangehouden. Een week later waren er opnieuw rellen, toen in Kesteren. Daar werden tien mensen aangehouden, zoals je ziet op onderstaande video:

0:43 ME grijpt in bij azc-protest Kesteren na afsteken vuurwerk

De 24 aangehouden personen komen uit Opheusden, Dodewaard, Kesteren, Rhenen, Ochten, IJzendoorn, Tiel, Lienden en Boven-Leeuwen. Volgens de gemeente waren zij betrokken bij het afsteken of bezitten van zwaar vuurwerk, het niet opvolgen van een noodbevel of het niet voldoen aan een bevel of vordering.

Nieuwe demonstratie

Voor donderdagavond is een nieuwe demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden, opnieuw tegen de komst van asielzoekers. De gemeente verwacht weer zo'n honderd jongeren. "We zijn ons samen met de politie goed aan het voorbereiden", zegt een woordvoerder.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatoren en wil een vak aanwijzen waar demonstranten kunnen staan. Er is volgens de woordvoerder contact met de organisatoren, die vooral uit jongeren en twintigers bestaan.