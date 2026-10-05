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Deze gemeenten vangen te weinig asielzoekers op en staan nu onder toezicht

Deze gemeenten vangen te weinig asielzoekers op en staan nu onder toezicht

Beleid

Vandaag, 13:57

Nog eens 21 gemeenten zijn onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Ze moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet gaan voldoen. Lukt dat niet, dan kan de overheid uiteindelijk buiten de gemeente om bepalen dat er een asielopvang komt.

Het gaat om deze gemeenten:

  • Friesland: Heerenveen

  • Gelderland: Buren, Heumen, Oude IJsselstreek, Scherpenzeel, Voorst

  • Limburg: Maasgouw, Meerssen, Weert

  • Noord-Brabant: Altena, Bernheze, Bladel, Heusden, Sint-Michielsgestel, Steenbergen

  • Noord-Holland: Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Stede Broec

  • Overijssel: Zwartewaterland

  • Zuid-Holland: Albrandswaard

Inmiddels 63 gemeenten

Asielminister Bart van den Brink stelde eerder al 42 andere gemeenten onder toezicht. Daaronder zijn Westland, Houten, Kerkrade, Aalsmeer, Oldebroek, Vught, Culemborg en Staphorst.

Met de 21 nieuwe gemeenten erbij staan nu in totaal 63 gemeenten onder toezicht.

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Overheid kan ingrijpen

Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. Als een gemeente ook na actief toezicht niet voldoende opvang regelt, kan de overheid zelf ingrijpen.

De overheid kan dan buiten de gemeente om opvang regelen. Dat heet een indeplaatsstelling en is de zwaarste maatregel die de minister kan nemen. Sinds de invoering van de spreidingswet in 2024 is dat nog niet gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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