Onrust in Schoonoord om sloop huurwoningen: plan om minder terug te bouwen

In het Drentse plaatsje Schoonoord dreigt een lokale wooncrisis. In het kleine dorp met minder dan duizend woningen gaan maar liefst 71 sociale huurwoningen tegen de vlakte. Er komen maximaal 59 nieuwe woningen voor terug, waarvan niet eens allemaal sociale huur. Bewoners voelen zich overvallen en eisen meer zekerheid over hun toekomst.

Voor veel bewoners voelt de situatie alsof ze "bij het kruisje moeten tekenen" zonder precies te weten waarvoor. De definitieve plannen worden pas in april bekendgemaakt, maar sommige huurders moeten voor 20 maart al akkoord geven op de huuropzegging. Monique Kuipers, een van de bewoners, is niet te spreken over de gang van zaken en wil, net als veel anderen, een harde toezegging dat ze na de nieuwbouw terug kunnen keren (zie video).

De onzekerheid zorgt voor spanning in de gemeenschap. Bij de lokale huisartsenpraktijk merken ze dat de sloopplannen zwaar op de inwoners drukken. "Wat we zien is dat het veel mentale problemen geeft, stress en dat leidt ook tot fysieke klachten. Het leeft enorm, er zijn ook mensen die huilend aan de telefoon hangen bij de assistent", laat een woordvoerder weten.

Corporatie en gemeente in discussie

Woningcorporatie Woonservice Drenthe, eigenaar van de woningen, zegt de plannen al jaren in overleg met de gemeente voor te bereiden. "In bijeenkomsten hebben dorpsbewoners vorig jaar aangegeven bijvoorbeeld meer koopwoningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen te willen. Daar voorziet dit plan in," aldus de corporatie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Woonservice begrijpt dat de sloopplannen ingrijpend zijn, maar laat weten dat huurders persoonlijke begeleiding krijgen en dat er passende huisvesting wordt gezocht. "We vragen aan de bewoners een handtekening voor de huuropzegging, waarna wij voor passende huisvesting zorgen. Dit lichten we net als de toekomstplannen in persoonlijke gesprekken toe."

Toch vindt de gemeente Borger-Odoorn dat de communicatie beter had gemoeten. Wethouder Steven Stegen noemt de situatie "schrijnend". "Huurders die een sloopaanzegging hebben gekregen, hebben nog onvoldoende beeld bij wat er voor terugkomt en hun kansen om in het dorp te kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd wordt van hen gevraagd om hun akkoord te geven voor de sloop van hun huurhuis. Dat dat niet goed voelt, snappen wij."

De gemeente benadrukt dat bewoners recht hebben op duidelijkheid over hun woonplek en dat zij in Schoonoord moeten kunnen blijven wonen als zij dat willen. "We betreuren de grote mate van onzekerheid die is ontstaan. Hierover zijn we als gemeente in gesprek met Woonservice."