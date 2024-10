Sloper John moet elke ochtend zwervers uit slooppand slepen: 'Ze poepen in de hoek'

Het is elke ochtend hetzelfde liedje voor sloper John Jansen: voordat hij aan zijn werk kan beginnen, moet hij eerst zwervers uit een vervallen pand in Tilburg verwijderen. Bekijk het hele verhaal in de video hierboven.

Het pand staat al drie jaar leeg en is een doorn in het oog voor de buurt en de gemeente. Eindelijk wordt er nu wat aan gedaan en Johns sloopbedrijf is ingehuurd om het gebouw te strippen. Maar de klus blijkt moeilijker dan gedacht door de zwervers die het pand als hun thuis hebben gemaakt.

In oktober alleen al is er vier keer melding gemaakt van overlast bij de politie en was er één verdachte situatie. De gemeente Tilburg laat tegenover Hart van Nederland weten dat de verantwoordelijkheid voor het pand bij de eigenaar ligt. Die denkt dat het probleem pas opgelost is wanneer het gebouw volledig gestript is, omdat de situatie dan beter te handhaven is.