Nederlandse bevolking groeit minder hard door afname migranten

De Nederlandse bevolking is in 2024 minder hard gegroeid dan in de jaren ervoor. Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat daling in de groei komt grotendeels doordat er minder migranten naar ons land kwamen, schrijft de Volkskrant.

In Nederland sterven er de afgelopen drie jaar meer inwoners dan er worden geboren. De recente groei komt dus volledig door migratie.

Vorig jaar augustus passeerde Nederland de grens van 18 miljoen inwoners. Dat zie je in de video bovenaan.

28 duizend minder

Vorig jaar kwamen er zo'n 109 duizend migranten naar Nederland. Dat zijn er 28 duizend minder dan in 2023, toen er 137 duizend buitenlanders hier naartoe kwamen. Het jaar ervoor lag dat aantal door de oorlog in Oekraïne nog een heel stuk hoger, namelijk op 223 duizend. 80 duizend hiervan waren gevluchte Oekraïners.

Vorig jaar kwamen relatief veel nieuwkomers van buiten Europa. Nederland verwelkomde 'slechts' 19 duizend inwoners van andere EU-lidstaten. In 2023 waren dat er een stuk meer: 33 duizend. De Volkskrant schrijft dat er voornamelijk minder mensen naar ons land kwamen uit Polen, Bulgarije, Frankrijk en Duitsland.

Syrische migranten

De grootste groep migranten van buiten de Europese Unie kwam uit Syrië. In totaal waren dat er 23 duizend. Ook uit Oekraïne kwamen veel mensen naar Nederland toe. Dat aantal ligt op 13 duizend emigranten.