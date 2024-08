Nederland telt vandaag 18 miljoen inwoners

Nederland passeert donderdag de grens van 18 miljoen inwoners, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een schatting. Acht jaar geleden tikte Nederland 17 miljoen inwoners aan. De groei van 16 naar 17 miljoen Nederlanders duurde vijftien jaar. Volgens het CBS komt de huidige bevolkingsgroei voornamelijk door buitenlandse migratie. De nieuwe inwoners komen vooral uit Oekraïne en Syrië.

Het is niet te traceren wie precies de 18 miljoenste Nederlander is, vertelt een woordvoerder van het CBS. Dat komt doordat nieuwgeborenen en immigranten per gemeente in groepen worden doorgegeven.

Wel is de kans volgens hem groter dat het om een immigrant gaat dan om een pasgeboren kind, omdat de groei in die groep groter is dan bij baby's.

Toename door buitenlandse migratie

De afgelopen acht jaar groeide de Nederlandse bevolking gemiddeld met 120.000 inwoners per jaar, aldus het CBS. In de vijftien jaar dat het aantal Nederlanders van 16 naar 17 miljoen ging, kwamen er jaarlijks gemiddeld 66.000 inwoners bij.

Sinds 2015 neemt het aantal Nederlanders voornamelijk toe door buitenlandse migratie. En in 2022, 2023 en de eerste helft van dit jaar groeide de bevolking alleen doordat er meer immigranten dan emigranten waren, want in die periode werden er minder baby's geboren dan er mensen overleden.

Babyboom

De bevolking groeide tot de jaren zeventig vooral doordat er meer baby's ter wereld kwamen dan er mensen stierven. Na de Tweede Wereldoorlog werden relatief veel kinderen geboren, de zogenoemde babyboom.

Tussen 1945 en 1970 groeide het inwoneraantal met bijna 4 miljoen, dat betekent gemiddeld 150.000 nieuwe Nederlanders per jaar. Vanaf 1970 begonnen mensen steeds later aan kinderen en kregen ze er ook minder.

ANP