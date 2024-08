Ons land nadert 18 miljoen inwoners, maar Nederlanders vinden dat te veel

Deze maand zal Nederland de grens van 18 miljoen inwoners bereiken. Dat de bevolking groeit, komt vooral door migratie, want het aantal mensen dat per jaar overlijdt in Nederland ligt al sinds 2022 hoger dan het aantal mensen dat wordt geboren.

Sommige mensen zien bevolkingsgroei vooral als iets positiefs en noodzakelijks. Ze denken dat het goed is voor de economie, dat het zorgt voor meer banen en meer culturele diversiteit. Nieuwe inwoners kunnen helpen bij innovatie en het oplossen van personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg.

Zorgen

Maar het grootste deel van de Nederlanders kijkt negatief naar de huidige bevolkingsgroei, blijkt uit het Hart van Nederland-panel onder bijna 2.500 mensen. Maar liefst 75 procent ziet het niet zitten dat er steeds meer mensen bijkomen, tegenover 19 procent die er wel positief tegenover staat. 6 procent heeft hier geen mening over.

Er zijn verschillende redenen waarom een groot deel van de Nederlanders negatief kijkt naar de bevolkingsgroei:

Grotere druk op de woningmarkt: 83% Grotere druk op de gezondheidszorg: 64% Meer criminaliteit: 60% Verandering van Nederlandse cultuur en identiteit: 59% Meer politieke en sociale spanningen: 37% Meer sociale ongelijkheid: 25% Hogere kosten van levensonderhoud: 25% Verslechtering milieu: 24% Toename van verkeersdrukte: 22% Te volle scholen en onderwijsinstellingen: 20%

30 procent van de deelnemers aan het panel denkt dat immigratie noodzakelijk is om onze pensioenen en zorgpersoneel op peil te houden. 64 procent is het daar niet mee eens.

Telling

Het inwonertal gaat uit van de mensen die in Nederland staan ingeschreven, dus bijvoorbeeld Nederlandse staatsburgers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Mensen die illegaal in Nederland verblijven en asielzoekers die nog niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven, worden niet meegenomen in de telling.

In 2016 passeerde Nederland de grens van 17 miljoen inwoners. De prognose van het CBS destijds was dat het inwonertal van 18 miljoen pas in 2034 gehaald zou worden.