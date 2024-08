Nederland heeft deze maand 18 miljoen inwoners, Arda (8) was 17 miljoenste

15 miljoen mensen op dat hele klein stukje aarde... Binnenkort kunnen we deze hit herschrijven. Binnen een paar weken bereikt Nederland namelijk 18 miljoen inwoners. Deze maand gaat het echt gebeuren.

Eind juni telde Nederland 17,98 miljoen inwoners, volgens het CBS. In 8 jaar tijd hebben we een miljoen mensen erbij gekregen.

Ook werd 8 jaar geleden de 17 miljoenste inwoner geboren. De inmiddels 8-jarige Arda uit Veenendaal werd daardoor een bekende baby. Zijn vader Erkan blikt bij Hart van Nederland terug op de geboortedag van zijn zoon: "Het was bijzonder, ja. En hij voelt zich uniek daardoor", lacht hij.

Erkan vertelt dat hij opgebeld werd door het ziekenhuis, kort na de bevalling: "Ik dacht die bellen omdat we iets zijn vergeten, maar dat was het ziekenhuis om te melden dat Arda de 17 miljoenste inwoner is. Dat was wel bijzonder vonden wij. Ook kwam de burgemeester langs en belden de kranten", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Bekijk in de video hierboven het bijzondere verhaal.