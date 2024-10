Minder nieuwe Nederlanders in 2024: CBS ziet bevolkingsgroei afnemen

De bevolking van Nederland is in de eerste drie kwartalen van 2024 minder snel gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het aantal inwoners met 85.300 mensen is toegenomen, bijna 24.000 minder dan een jaar geleden. Al eerder dit jaar viel de bevolkingsgroei lager uit dan in 2023.

Afgelopen zomer tikten we in Nederland de 18 miljoen inwoners aan. In de bovenstaande video vertellen medelandgenoten of zij het merken dat het steeds drukker wordt.

Volgens het CBS speelt de daling in immigratie een belangrijke rol in de afgenomen groei. Er kwamen niet alleen minder mensen naar Nederland, maar ook vertrokken meer mensen naar het buitenland. Daarnaast steeg het aantal sterfgevallen licht. Eind september telde Nederland in totaal 18,03 miljoen inwoners.

Vergrijzing en immigratie

Naast de afgenomen instroom, laten de cijfers ook zien dat er meer mensen overleden dan er werden geboren. In de eerste negen maanden van dit jaar stierven ruim 128.000 mensen en werden er iets minder dan 125.000 baby’s geboren. De geboortecijfers zijn sinds 2015 laag gebleven, terwijl vergrijzing juist zorgt voor een hoger aantal sterfgevallen.

Hoewel er over het algemeen minder immigranten naar Nederland kwamen, waren er wel meer mensen uit Syrië en Irak. Het aantal immigranten uit India en Oekraïne nam echter sterk af. Ook kwamen minder mensen uit EU-landen, zoals Polen, Spanje, en Italië. In de eerste drie kwartalen van 2024 kwamen er slechts 1800 Polen bij, terwijl dit aantal vorig jaar nog op 5600 lag.

ANP