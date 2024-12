Kabinet wil rem op bevolkingsgroei: niet meer dan 20 miljoen mensen in 2050

Er moet een rem komen op het aantal migranten dat de komende 25 jaar naar Nederland komt. Het huidige kabinet wil dat er in 2050 maximaal 20 miljoen mensen in ons land wonen. Om dat te bereiken, wil het kabinet het aantal (arbeids)migranten flink inperken.

Met dit plan omarmt het kabinet een advies van de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050, dat begin dit jaar werd uitgebracht. In dat rapport waarschuwt de commissie dat de bevolking van Nederland gematigd moet groeien om 'onze brede welvaart' te behouden.

Roel en Ingrid uit Beverwijk willen hun steentje bijdragen om het woningtekort voor asielzoekers op te lossen. Zij hebben de Syrische Hala in huis genomen, hoe dat gaat zie je in de bovenstaande video.

Nederland leefbaar houden

Volgens het advies is een bevolkingsgroei naar 19 tot 20 miljoen inwoners noodzakelijk om de leefbaarheid te waarborgen en essentiële voorzieningen in stand te houden. Hiervoor zouden jaarlijks ongeveer 68.000 migranten moeten worden toegelaten, waaronder zowel asielzoekers als arbeidsmigranten. Dat is fors minder dan de huidige circa 170.000 mensen die jaarlijks naar Nederland komen om te werken of asiel aan te vragen.

Omdat er in Nederland steeds minder baby's worden geboren dan er mensen overlijden, komt de bevolkingsgroei volledig door migranten die zich hier vestigen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Grijze golf

Sinds dit jaar telt Nederland 18 miljoen inwoners, maar de vergrijzing neemt snel toe. In 2024 is meer dan 20 procent van de inwoners 65 jaar of ouder. Volgens de prognose van het CBS stijgt dat aantal in 2050 naar 44,4 procent.

Om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen blijven om het werk te doen, zijn arbeidsmigranten noodzakelijk. Dat schrijven ministers Eddy van Hijum (Sociale Zaken) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie) in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd waarschuwen ze dat het aantal migranten dat jaarlijks wordt toegelaten beperkt moet blijven. Te veel instroom zou kunnen leiden tot onbetaalbare kosten voor zorg en onderwijs. Ook zijn er zorgen over het tekort aan beschikbare woningen.