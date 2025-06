Nederlanders zijn minder kwijt aan woonlasten, vooral kopers

Veel Nederlanders waren tussen 2018 en 2023 relatief minder kwijt aan woonlasten, meldt het CBS. De lagere 'woonquote' komt doordat de inkomens in die periode harder zijn gestegen dan de maandelijkse woonlasten. Ook huurbevriezingen en energiemaatregelen zorgden ervoor dat vooral huurders van woningcorporaties een kleiner deel van hun inkomen aan wonen besteedden.

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de mediane woonquote, het aandeel van woonlasten in het huishoudinkomen, in 2023 is gedaald ten opzichte van 2018. Deze daling was zichtbaar bij zowel kopers als huurders. De sterkste afname werd gemeten bij huurders van een woningcorporatie: van 31 procent in 2018 naar 25,4 procent in 2023. Ook kopers en huurders van particuliere verhuurders zagen hun woonquote dalen.

Huren, kopen, of helemaal geen huis. Door de woningnood is het vinden van een woning voor veel Nederlanders allang geen vanzelfsprekendheid meer. De markt staat op springen, weten ook woningcorporaties. Hun bouwprojecten lopen soms jaren vertraging op door bezwaren van soms slechts een enkele buurtbewoner, zoals te zien is in bovenstaande video.

Kleinste stijging voor kopers

Hoewel het aandeel van het inkomen dat naar wonen gaat daalde, namen de maandelijkse woonlasten tussen 2018 en 2023 juist toe. De sterkste stijging deed zich voor bij huurders in de vrije sector: zij betalen nu gemiddeld 23 procent meer dan vijf jaar geleden. Huurders van woningcorporaties zagen hun lasten met 11 procent stijgen.

Voor kopers was de stijging het kleinst. Zij betaalden in 2023 gemiddeld 6 procent meer dan in 2018. Dat is deels te danken aan gunstige kabinetsmaatregelen, zoals lagere energiekosten in 2022.

Tegelijkertijd steeg bij huurders in de vrije sector het inkomen het meest, namelijk met zo'n 33 procent. Deze groep groeide ook flink: van ongeveer 670 duizend huishoudens in 2018 naar circa 825 duizend in 2023. Ondanks die groei blijft dit met 11 procent de kleinste groep huurders. Daarna volgen woningcorporatiehuurders (28 procent) en kopers (60 procent).

De inkomensstijging voor kopers en woningcorporatiehuurders lag respectievelijk op 27 en 25 procent.