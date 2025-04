Herkenbaar? Steeds meer mensen hebben last van vocht, tocht en schimmel in huis

Zeker 1 op de 5 huishoudens had vorig jaar last van vocht of schimmel in hun woning, meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 was dit nog 15 procent. Bij mensen die in een huurhuis wonen komen deze problemen het vaakst voor.

Melanie moest in haar woonkamer slapen vanwege de schimmel in haar huis, is te zien in bovenstaande video.

Hoeveel huishoudens last hebben van vocht of schimmel verschilt sterk per regio. In de regio's Delfzijl, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben huishoudens het vaakst vocht- of schimmeloverlast in hun huis. In deze gebieden is dit bij bijna drie op de tien huishoudens het geval. Dit is ruim twee keer zo veel als in Noord-Overijssel, Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Limburg en de Achterhoek, waar dit aandeel het laagst is.

Ook tocht?

Het CBS onderzoekt met een grote enquête eens per 3 jaar of mensen tevreden zijn met hun huis, en tegen welke problemen ze aanlopen. Het nieuwste onderzoek gaat over 2024 en is door meer dan 60.000 mensen ingevuld. In dat jaar was 7 procent van de woningeigenaren niet blij met hun huis. Onder huurders is die groep veel groter: in 2024 was meer dan 30 procent ontevreden.

Huurders zeggen vaker last te hebben van vocht of schimmel en van tocht. Ook is hun woning naar eigen zeggen vaker slecht onderhouden. Ook lukte het bijna de helft van de huurders niet om hun huis lekker koel te krijgen bij warm weer.

ANP