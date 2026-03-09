Na virale vtwonen-rel zetten Denise en René meubels op Marktplaats

De veelbesproken make-over van Denise en René in VTwonen: Weer verliefd op je huis houdt de gemoederen nog steeds bezig. Het stel, dat eind 2025 viral ging met hun felle reactie op de verbouwing van hun woning, lijkt inmiddels het nodige te hebben teruggedraaid. Dat meldt RTL Boulevard op basis van berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens René hebben hij en Denise met het programma afgesproken dat ze niet meer publiekelijk over de kwestie praten. "Wij hebben met VTwonen afgesproken dat we niet meer over de kwestie praten", zegt hij tegen de krant. "Dat is niet onverstandig in situaties als deze. Maar goed, je kunt nu gewoon naar binnen kijken en dan zie je meteen hoe de situatie is."

Kees Tol genoot stiekem van de mislukte make-over, vertelde hij bij Radio 538, zoals te zien in deze video:

4:37 Kees Tol geniet stiekem van mislukte make-over: ‘Mijn televisiehart gaat sneller kloppen’

Veel besproken

Uit een bezoek van een journalist blijkt dat verschillende elementen uit de make-over inmiddels zijn verdwenen. Zo is het houten blok rondom de trap weggehaald, is een donkere muur weer wit geschilderd en zijn veel decoratieve accessoires uit de woning gehaald.

De aflevering werd destijds vooral besproken vanwege de reactie van René. Hij en zijn partner Denise wonen al ruim twintig jaar met hun twee dochters in hetzelfde rijtjeshuis en hoopten via het programma op een frisse inrichting. Stylist Fietje probeerde de overwegend witte benedenverdieping gezelliger te maken, onder meer met een roze designbank en een dichtgetimmerde trap in de woonkamer. Maar toen René het eindresultaat zag, reageerde hij fel. Over het trapblok zei hij: "Nou, die kan er weer uit binnenkort, verschrikkelijk zeg."

Beeld: Marktplaats/AkkeFietje.

'Echt nieuw'

In de uitzending reageerde Fietje verrast op de kritiek. "Ik kan niet alles honoreren, maar ik heb zo goed mogelijk geprobeerd een match te maken. De felheid verbaast me wel", zei ze. Ook RTL Boulevard besteedde destijds aandacht aan het moment. Presentator Kees Tol noemde de reactie van René 'echt nieuw' voor het VTwonen-team. Zelfs de gebruikelijke afsluitende toast werd overgeslagen.

Een deel van de inrichting is inmiddels op Marktplaats beland. Zo wordt de roze designbank, die in september nog 3695 euro kostte, nu aangeboden voor 1500 euro. Opvallend detail: Denise en René gebruiken op het platform de naam 'Akkefietje', een knipoog naar stylist Fietje.