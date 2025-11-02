Zeldzaam moment in vtwonen: bewoners uit Hoofddorp totaal níet blij met verbouwing

Dat zie je niet vaak: bewoners die niet blij zijn met hun gloednieuwe huis in het populaire SBS6-programma vtwonen: Weer Verliefd op je Huis. Maar bij Denise en René uit Hoofddorp liep het zondagavond helemaal anders dan verwacht.

Het sportieve stel woont al ruim 20 jaar in hun rijtjeshuis en werd door stylist Fietje Bruijn verrast met een compleet nieuw interieur. De metamorfose moest hun oude keuken en saaie inrichting omtoveren tot een frisse, gezellige plek. Maar zodra ze hun vernieuwde woonkamer binnenstapten, sloeg de stemming om.

Bekijk de uitzending hier.

'Verschrikkelijk'

Direct toen René de houten gevelbekleding zag, zei hij: "Die kan er weer uit binnenkort. Er stond een prachtige trap en nu staat er een blok hout voor. Ik vind het verschrikkelijk," zei hij zichtbaar teleurgesteld.

Ook over andere dingen in het huis was hij niet te spreken: "De bank is veel te donker, het kleed is onpraktisch, de tegels bij de keuken zijn druk. Het bankje bij de eethoek vind ik verschrikkelijk onhandig en de krukken vind ik veel te pompeus. Ik vind het tot nu toe geen verbetering." Denise was iets milder: "Ik vind het heel roze, maar ik zie wel een aantal dingen die ik wel leuk vind."

Mooie keuken, maar veel 'nee'

Het was gelukkig niet allemaal kommer en kwel: "De kozijnen in de tussendeur vind ik wel echt heel mooi. De keuken is heel mooi en de kleur van de kastjes zijn ook heel mooi", aldus René. Denise vulde hem aan: "De ovens zijn gaaf, daar word ik blij van. De vloer is gebleven en daar zijn we heel blij mee. Ik vind de tafel van de eethoek mooi en de stoelen ook."

Hoewel niet alles negatief was, had René wel heel veel 'nee'. "Mijn grote teleurstelling zit 'm in de benauwdheid die het huis nu heeft", zei hij.

Presentator Kees Tol reageerde voorzichtig: "Ik vind het jammer om te horen. Het liefst zien wij blije bewoners." Stylist Fietje Bruijn zei verrast te zijn over de heftige reacties: "Ik kan niet alles honoreren, maar ik heb zo goed mogelijk geprobeerd een match te maken. De felheid verbaast me wel."

Reacties

Op sociale media regent het reacties na de uitzending. Veel kijkers snappen niet waarom het stel meedeed aan het programma. Anderen noemen het juist eerlijk dat ze niet doen alsof ze blij zijn.