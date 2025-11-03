Dit is waar het bij stellen fout gaat bij de wooninrichting

Niet ieder stel is het eens over de inrichting van hun huis. Dat bleek al uit het veelbesproken vtwonen-moment in Hoofddorp, waar bewoners niet blij waren met hun verbouwing. Het zet veel Nederlanders aan het denken, want eerlijk is eerlijk: wie heeft er thuis níet weleens bonje gehad over de inrichting? Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 38 procent van de stellen weleens ruzie maakt over hun interieur.

Bekijk het veelbesproken vtwonen-moment hierboven terug.

En dat gaat zelden over iets groots. Meestal begint het met iets kleins: een kast die "te groot" is, een lamp die "te fel" is, of dat ene schilderij dat "toch niet past". Voor je het weet, is het een serieus gesprek over smaak, geld of wie er eigenlijk het laatste woord heeft.

Wat opvalt in het onderzoek, is dat mannen en vrouwen er totaal anders in staan. Mannen ergeren zich het vaakst aan de hoeveelheid spullen ("moet dat nou allemaal?") en vinden het lastig als iets er misschien wel mooi uitziet maar niet praktisch is. Vrouwen daarentegen lopen vooral vast op het tempo ("wanneer gaan we dat nou eindelijk doen?") en op de keuze van meubels.

Psychologen zeggen dat zulke discussies eigenlijk heel gezond zijn, zolang je het bij woorden houdt en niet bij verhuisdozen. Samen een huis inrichten betekent immers ook samen keuzes leren maken. Een simpele tip: wissel af tussen "praktische keuzes" en "gevoel voor sfeer". Zo voelt iedereen zich gehoord, en voorkom je dat de bank midden in het gesprek uit huis wordt gezet.

Waarover kibbelen stellen hierbij het meest? De hoeveelheid spullen (minimalistisch of gezellig vol?) Wat praktisch handig is versus wat er mooi uitziet Het budget (wat iets mag kosten) De meubels De indeling van de ruimte (waar staan kasten, tafels, meubels enz.) De stijl (modern, landelijk, klassiek, enz.) Het tempo waarin alles gebeurt De kleur of het behang op de muren De hoeveelheid en soorten decoratie Het wel of niet ophangen van persoonlijke spullen (foto's, souvenirs, kunst) Vrouwen ergeren zich het meest aan: 1. Het tempo waarin alles gebeurt 2. De meubels 3. De hoeveelheid spullen (minimalistisch of gezellig vol?) Mannen ergeren zich het meest aan: 1. De hoeveelheid spullen (minimalistisch of gezellig vol?) 2. Wat praktisch handig is versus wat er mooi uitziet 3. Het budget (wat iets mag kosten)

Wat als het misgaat?

En stel dat je het uit handen geeft aan een professional, en het pakt net zoals bij vtwonen totaal verkeerd uit? Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de panelleden (51 procent) er dan maar mee zou "leren leven". Toch zou bijna drie op de tien de hele verbouwing gewoon terugdraaien, ook als dat flink wat geld of tijd kost.