Kees Tol over viral vtwonen-moment: 'Niet eerder zo meegemaakt'

Denise en René uit Hoofddorp kregen zondag in vtwonen: Weer Verliefd op je Huis een complete metamorfose van hun woning. Maar in plaats van blijdschap, klonken woorden als 'lelijk', 'verschrikkelijk' en 'die kan er binnenkort weer uit'. De onthulling gaat maandag viraal. Presentator Kees Tol heeft dit ook nog nooit eerder meegemaakt, vertelt hij bij 538.

"Wij benadrukken altijd voordat deelnemers hun huis in gaan dat ze eerlijk moeten zijn als ze iets niet mooi vinden, want dat hoort er gewoon bij. Dat heb ik hier ook gedaan", zegt hij. "Kijk, wij vonden het hartstikke mooi geworden, maar ik had al het idee dat René niet lekker in zijn vel zat."

Risico

Dat voorgevoel bleek terecht. Vooral René kon de nieuwe inrichting niet waarderen. "De gevelbekleding kan er weer uit binnenkort. Er stond een prachtige trap en nu staat er een blok hout voor," zei hij zichtbaar teleurgesteld. "Ik vind het verschrikkelijk." Ook over andere dingen in het huis was hij niet te spreken: een te donkere bank, een onpraktisch kleed en te drukke tegels bij de keuken.

Zo reageerde het stel bij binnenkomst in hun vernieuwde huis:

1:30 Bewoners uit Hoofddorp totaal níet blij met verbouwing bij vtwonen

Zijn partner Denise was overigens wel blij met een aantal vernieuwingen. "Dat vond ze echt, maar ze werd helemaal ondergesneeuwd. Dus het komt nauwelijks naar voren", zegt Kees Tol. Op dat moment liet hij het maar gebeuren en liet hij hen vooral alles uitspreken. "Het is het risico van het vak. Voorop gesteld doen wij er natuurlijk alles aan om bewoners met een blij gevoel achter te laten."

Kleine dingen aanpassen

De opnames zijn pas een paar weken geleden afgerond. Kees heeft geen contact meer gehad met het stel. "Het team gaat na de uitzending wel terug om wat eventuele kleine dingen aan te passen, maar de hele metamorfose gaan we niet opnieuw doen natuurlijk", lacht hij.

Hij vindt het vooral voor stylist Fietje Bruijn jammer dat haar ideeën niet in de smaak zijn gevallen. "René zei zelf al voordat hij iets had gezien dat hij eigenlijk niet mee had moeten doen met het programma. Je geeft veel uit handen, je weet waar je aan begint."