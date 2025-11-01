Meerderheid gelooft niet dat D66-winst woningprobleem oplost

D66 is als partij bij de verkiezingen als grootste uit de bus gekomen. Een van hun opvallendste plannen: de bouw van tien nieuwe steden om de woningmarkt weer op gang te brengen. Maar gaat dit het woningprobleem oplossen? De meerderheid van de Nederlanders denkt van niet.

Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel onder bijna 13.000 respondenten. 57 procent heeft er geen vertrouwen in dat met deze verkiezingsuitslag de problemen op de woningmarkt zullen verbeteren. 40 procent denkt echter van wel.

Over het plan van D66 om tien nieuwe steden te bouwen, is Nederland verdeeld. 45 procent is voor het idee, tegenover 49 procent die tegen is. Driekwart (75%) denkt echter dat het een onhaalbaar plan is.

Voor en tegen

Masterstudent Daan moet over een niet al te lange tijd zijn studentenhuis in Leiden verlaten. Hij heeft echter wel vertrouwen in het plan van D66. "Voor studenten wordt het steeds moeilijker om in de stad te wonen. Maar ik heb het idee dat D66 zich echt inzet voor het woonprobleem. Als de coalitie snel beslissingen neemt, hoop ik dat wonen hoog op de agenda blijft staan", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Ondertussen laat ondernemer Wim Bijsterbosch in het Overijsselse Welsum zien dat het ook anders kan. Zonder hulp van de overheid bouwde hij een seniorencomplex, een BSO en twintig woningen in zijn geboortedorp. "Ik heb er mijn eigen geld in gestoken. Anders was het nooit gelukt", zegt hij tegen Hart van Nederland. "We hebben problemen opgelost door samen te werken met de omgeving. Meewerken is belangrijk, zonder naar de Raad van State te gaan."

Toch blijft Wim kritisch op het landelijke beleid. "Het stikstofbeleid is niet realistisch. Eerst dat oplossen, dan pas praten over tien nieuwe steden. Elk dorp zou een beetje moeten kunnen uitbreiden, maar er is overal bezwaar."