'Huizenjacht steeds frustrerender: verplicht logboek ontbreekt vaak'

Huizenkopers worden nog te makkelijk tegen elkaar uitgespeeld, omdat het verplichte biedlogboek vaak niet wordt verstrekt. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis na onderzoek, meldt het AD. De belangenvereniging spreekt van aanhoudende 'vriendjespolitiek' en vindt dat de overheid moet ingrijpen.

Voor het onderzoek werden ruim vierhonderd mensen geïnterviewd die vorig jaar een bod deden op een koopwoning. Daaruit bleek dat slechts 32 procent het biedlogboek na afloop mocht inzien. In dat logboek moeten alle biedingen op een huis worden genoteerd. Van de groep die wél inzage kreeg, moest 41 procent daar zelf om vragen. Volgens Vereniging Eigen Huis is het biedlogboek daardoor nog altijd te vrijblijvend.

Vertrouwen

Het biedlogboek werd in 2023 ingevoerd om het vertrouwen in het koopproces te vergroten. Kopers voelen zich op de woningmarkt vaak onder druk gezet om fors te overbieden. Volgens de vereniging wordt daar misbruik van gemaakt, doordat woningzoekenden tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld.