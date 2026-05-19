Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Huizenjacht steeds frustrerender: verplicht logboek ontbreekt vaak'

Wonen

Vandaag, 12:03

Link gekopieerd

Huizenkopers worden nog te makkelijk tegen elkaar uitgespeeld, omdat het verplichte biedlogboek vaak niet wordt verstrekt. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis na onderzoek, meldt het AD. De belangenvereniging spreekt van aanhoudende 'vriendjespolitiek' en vindt dat de overheid moet ingrijpen.

Voor het onderzoek werden ruim vierhonderd mensen geïnterviewd die vorig jaar een bod deden op een koopwoning. Daaruit bleek dat slechts 32 procent het biedlogboek na afloop mocht inzien. In dat logboek moeten alle biedingen op een huis worden genoteerd. Van de groep die wél inzage kreeg, moest 41 procent daar zelf om vragen. Volgens Vereniging Eigen Huis is het biedlogboek daardoor nog altijd te vrijblijvend.

Vertrouwen

Het biedlogboek werd in 2023 ingevoerd om het vertrouwen in het koopproces te vergroten. Kopers voelen zich op de woningmarkt vaak onder druk gezet om fors te overbieden. Volgens de vereniging wordt daar misbruik van gemaakt, doordat woningzoekenden tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Woonminister Boekholt wil minder strenge huurwet, hogere huren mogelijk
Woonminister Boekholt wil minder strenge huurwet, hogere huren mogelijk
Geen geld voor een starterswoning? Renske kocht met vijf vrienden een huis
Geen geld voor een starterswoning? Renske kocht met vijf vrienden een huis
Goed nieuws voor starters: huizenprijs zakt weer onder half miljoen euro
Goed nieuws voor starters: huizenprijs zakt weer onder half miljoen euro

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.