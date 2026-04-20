Woonminister Boekholt wil minder strenge huurwet, hogere huren mogelijk

Wonen

Vandaag, 13:56 - Update: 3 uur geleden

Verhuurders moeten meer kunnen vragen voor dure huurhuizen, nieuwbouw en huizen zonder tuin of balkon. Dat wil woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan regelen in een versoepeling van de huurwet. Op die manier hoopt ze dat er meer huizen beschikbaar zijn voor het middensegment.

De huurwet werkt met een puntensysteem, op basis van bijvoorbeeld woonoppervlakte en de waarde van het huis. Voor dat laatste was een maximumbedrag vastgesteld, dat betekent dat de woningwaarde boven dat bedrag niet meer meetelt in het bepalen van de huurprijs. Dat maximum wil de D66-minister eraf halen.

De woningmarkt is krap en huizen zijn duur. Daardoor zoeken steeds meer mensen naar andere oplossingen. Voor Renske Zandjans uit Nijmegen en haar vrienden was samen een huis kopen een uitkomst toen ze hun huurhuis moesten verlaten:

Renske kocht met vijf vrienden een huis in Nijmegen
Voor het ontbreken van buitenruimte zoals een tuin of balkon krijgt een huis nu minpunten, dat schrapt de minister ook in haar voorstel. Ook het wonen in een rijksmonument moet duurder kunnen worden. Als vierde punt wil de minister dat studenten een tijdelijk huurcontract kunnen krijgen.

Deze vier wijzigingen moeten ingaan per 1 januari 2027. Het vorige kabinet wilde de huurwet ook al aanpassen op deze punten. De Tweede Kamer besluit of dit voorstel van het minderheidskabinet ook echt doorgaat.

'Uitponden'

Een nieuw voorstel van Boekholt is een hogere huurprijs mogelijk maken voor nieuwbouwhuizen. Als vóór 2032 de eerste paal van een project de grond ingaat, mag de verhuurder twintig jaar lang steeds 10 procent meer huur vragen. Dat mag nu als de bouw is begonnen voor 2028, Boekholt verlengt die regeling dus.

Verhuurders, vooral investeerders, verkochten de afgelopen tijd meer huurhuizen, omdat verhuren minder geld oplevert. Dit zogenoemde 'uitponden' zorgt voor een kleiner aanbod van middenhuur en een groter aanbod van koophuizen. Vooral in de grote steden gebeurde dat, blijkt uit een analyse van de Kadasterdata. In de tweede helft van 2025 zijn 36.000 huurhuizen verkocht door private investeerders. Ongeveer drie op de vijf van die huizen kwam bij starters op de woningmarkt terecht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

