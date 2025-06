Geluidsoverlast, trillingen, stof en nu ook asbest: bewoners Renkum maken zich zorgen

Lekker in de afvallucht zitten en geregeld hard geluid horen: dat is niet wat je wil, maar het is wel de realiteit voor een aantal bewoners in Renkum. Ze hebben een afvalverwerkingsbedrijf in de achtertuin. Deze zit al jaren, ook voor de bewoners er kwamen, maar deze lijkt zich niet helemaal aan de regels te houden waardoor de bewoners stank voor dank krijgen.

Al jaren klagen bewoners van de Hogenkampseweg over overlast van een nabijgelegen afvalverwerker. De geluiden van containers, veegmachines en laswerkzaamheden zijn dagelijkse kost voor Remko Spanjaard en zijn buren. “We maken ons als bewoners echt enorm zorgen", zegt Spanjaard.

Remko woont inmiddels 5 jaar in de straat. Hoewel hij wist dat de afvalverwerker er al zat toen hij het huis betrok, hij groeide op in de buurt, is volgens hem de bedrijfsactiviteit sindsdien fors uitgebreid. "Er is nu sprake van structurele geluidsoverlast, trillingen en stof. En de zorgen over hoe het bedrijf omgaat met asbest nemen alleen maar toe."

Die zorgen zijn niet ongegrond. Uit een rapport van de Omgevingsdienst Regio Arnhem blijkt dat er op 16 oktober 2024 asbestplaten open en onbeschermd op de vloer lagen.

Gemeente erkent fout, maar doet weinig

Ondanks de aanhoudende klachten en het feit dat meerdere adressen bezwaar hebben gemaakt, voelt Spanjaard zich niet serieus genomen door de gemeente. "Ze hebben achteraf toegegeven dat het bedrijf nooit op die plek had mogen komen. Onze huizen grenzen echt aan het terrein. Maar een oplossing komt er niet."

Bezwaarschriften van bewoners werden grotendeels afgewezen. Alleen op het punt van geluid werd erkend dat er iets speelt. Een onafhankelijke commissie buigt zich volgens Spanjaard momenteel over het bezwaar, met een uitspraak verwacht sinds april.

Afvalverwerker wil wel, maar loopt vast

Volgens adviseur Hans van Voorst van afvalverwerker Ton Donkelaar wil de afvalverwerker wel degelijk stappen zetten, zoals de plaatsing van een geluidswerende luifel. Maar volgens hem liggen de vergunningen in de weg. "We zijn al 4 jaar bezig met het verkrijgen van een nieuwe milieuvergunning. Telkens komen er weer aanvullende rapporten van de Omgevingsdienst bij. Ook onze eigen rapporten moeten steeds worden aangepast."

Over de overlast is Van Voorst terughoudend. "Het geluid valt volgens ons wel mee. Het zijn vaak dezelfde mensen die klagen, bijvoorbeeld iemand die thuiswerkt." Toch staat het bedrijf volgens hem open voor een verhuizing, mits de gemeente met een alternatief én financiële middelen komt. "Op eigen kracht lukt verhuizen niet. Dat kost te veel."

Hulp bij verhuiskosten?

De gemeente is bereid om te onderzoeken hoe een bijdrage kan worden geleverd aan eventuele verhuiskosten, laat een woordvoerder van gemeente Renkum weten. "Het blijft echter een ingewikkelde situatie. (...) Daarnaast is het natuurlijk ook nog de vraag of er in de omgeving een geschikte locatie beschikbaar is waar het bedrijf naar toe zou kunnen verhuizen."

"De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert regelmatig controles uit bij het bedrijf", aldus de gemeente. "Als er iets niet volgens de vergunning is, leggen ze dat vast in een inspectierapport. Die rapporten zijn openbaar. We begrijpen de zorgen van de omwonenden, we hebben het volste vertrouwen in de ODRA om toezicht te houden en ervoor te zorgen dat de bedrijven zich aan de regels houden. De ODRA geeft aan dat dit haar wettelijke taak is en ze die serieus nemen."