Brand bij polyesterbedrijf in Medemblik onder controle, asbest in omgeving gevonden

De grote brand bij een polyesterbedrijf in Medemblik is onder controle, en het NL-Alert dat was afgegeven voor de omgeving is ingetrokken. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hulpdiensten waarschuwde dat er tijdens de brand mogelijk asbest was vrijgekomen, na controle blijkt dat ook het geval.

De brand in het pand aan de Dissel brak rond 18.00 uur uit. Er kwam veel rook bij vrij. Ook is er asbest in de omgeving gevonden. Het pand is volledig verwoest. Rond 21.45 uur werd het sein brand meester gegeven. D e brandweer is volgens de Veiligheidsregio nog wel enige tijd bezig met nablussen.

De vlammenzee trok veel bekijks. Eerder riep de veiligheidsregio mensen daarom op om bij de brand weg te blijven. Tijdens de brand werd het advies gegeven om ramen en deuren gesloten te houden en om mechanische ventilatie uit te schakelen.