Brand in schoenenmuseum Waalwijk, waarbij asbest vrijkwam, vermoedelijk aangestoken

De politie is op zoek naar getuigen van de brand bij het voormalige schoenenmuseum in Waalwijk. De brand was vermoedelijk aangestoken, meldt de politie.

Maandagavond iets na 22.00 uur werd de brand bij het leegstaande pand aan de Elzenweg gemeld. Vanwege de rook werd een NL-Alert verstuurd. Rond 02.00 uur was de brand onder controle.

Bij de brand kwam asbest vrij. Omwonenden wordt geadviseerd van de asbestdeeltjes af te blijven.

ANP