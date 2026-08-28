Veel klachten over makelaars en oneerlijke huizenverkoop: kopers voelen zich benadeeld

Bij Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn in enkele maanden tijd 921 meldingen binnengekomen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen met makelaars. Zo gaan de klachten onder andere over belangenverstrengeling, voorkeusbehandeling en onduidelijke biedprocedures. Brancheorganisatie Vastgoed Nederland roept mensen nu op om klachten ook bij het eigen klachtenloket te melden.

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De meldingen kwamen tussen 23 februari en 7 juli binnen bij het makelaarsmeldpunt van VEH. Volgens de belangenvereniging zijn kopers en verkopers op de huizenmarkt nog onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars. VEH pleit daarom voor wettelijke regels voor het hele koopproces.

Vastgoed Nederland zegt achter de aanbevelingen van VEH te staan, maar ziet ook een probleem. "Alles wat bij het meldpunt van VEH binnenkomt, is voor ons onzichtbaar en niet traceerbaar. Dat is heel onhandig, zeker omdat we een eigen onafhankelijk klachtenloket hebben ingericht voor de branche", zegt adjunct-directeur Tristan Bons.

Bij Vastgoed Nederland aangesloten makelaars vallen volgens Bons onder een gedragscode. Consumenten kunnen met klachten terecht bij het klachtenloket Vastgoedprofessionals. De uitspraken daarvan zijn openbaar. Klachten die alleen bij VEH worden gemeld, kunnen via dat systeem niet leiden tot een uitspraak of correctie.

Strengere regels rond bieden

VEH wil onder meer dat het biedproces wettelijk wordt vastgelegd. Ook moet een volledig biedlogboek automatisch beschikbaar worden voor kopers en verkopers. Vastgoed Nederland vindt eveneens dat consumenten moeten kunnen rekenen op een eerlijk, transparant en controleerbaar biedproces. Volgens Bons zijn aangesloten makelaars al verplicht zo'n biedlogboek te gebruiken.