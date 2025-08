Rotterdamse schoonmakers ruimen wekelijks honderden lachgascilinders op

In Rotterdam worden wekelijks zo’n achthonderd lege lachgascilinders op straat gevonden. Dat meldt de gemeente. Sinds het gebruik van lachgas als drug verboden is, zijn de metalen busjes een groeiend probleem geworden voor de stadsreiniging in de Maasstad.

Lachgas mag sinds 2023 niet meer gebruikt, verkocht of vervoerd worden voor recreatief gebruik. Toch blijven vooral jongeren tot 25 jaar het gebruiken. Veel van de gevonden cilinders zijn vermoedelijk afkomstig van de verkoop van kleine hoeveelheden gas, gericht op deze groep.

Jarenlang reed Eric Alblas, ook wel de lachgasman genoemd, door Rotterdam. Gewapend met een grijper en een paar vuilniszakken hield hij de stad schoon. Vooral de lachgaspatronen waren hem een doorn in het oog. Twee jaar na het overlijden van Alblas werd er een standbeeld van hem gemaakt met uitsluitend lachgaspatronen. Zie in de onderstaande video hoe dat eruit ziet:

2:37 Standbeeld voor overleden scootmobielheld Eric Alblas in de maak

Volgens de gemeente is het proces van opruimen inmiddels goed geregeld. "We hebben het hele proces van inzamelen en verwerken aardig op orde, met een afhandelingstermijn van ongeveer vijf werkdagen", zegt gebiedscoördinator Jiyan Canpolat. De gemeente werkt hiervoor samen met een aannemer die de cilinders veilig afvoert.

Speciale opruimwagens

Om de situatie aan te kunnen, heeft Rotterdam drie speciale opruimwagens ingezet. Die zijn hard nodig, want de cilinders kunnen ontploffen als ze verkeerd worden behandeld. De gemeente raadt mensen aan om de busjes te laten liggen en ze vooral niet in de vuilnisbak te gooien.

Dat het opruimen flink in de papieren loopt, blijkt uit de cijfers: vorig jaar kostte het alleen al in Rotterdam 1,3 miljoen euro om alle lachgascilinders van de straat te halen.

Gevaren van drugs

Hoewel lachgas ook wordt gebruikt in de zorg en in slagroomspuiten, levert het als drug risico’s op. Het geeft een kort gevoel van euforie, vergelijkbaar met alcohol, maar kan ook leiden tot duizeligheid, verwardheid en zelfs bewusteloosheid. In het verkeer zorgt het soms voor levensgevaarlijke situaties.

ANP