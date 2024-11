Aangehouden bestuurder blijft lachgas gebruiken tijdens controle: 'Kansloos'

Agenten in Hoofddorp hebben woensdag een wel heel frappante staandehouding meegemaakt. De bestuurder, die ervan werd verdacht lachgas te gebruiken achter het stuur, bleef tijdens de controle inhaleren vanuit een ballon. Wijkagenten Arjen Schut en Andy Knaap delen video’s op hun sociale media-accounts.

Via X en Instagram delen zij verschillende video's waarop te zien is dat de bestuurder een ballon in zijn mond heeft en inhaleert. Op een van de video's is ook te zien dat er lachgastanks in de auto liggen.

“Zeer triest. Terwijl we met ze in gesprek gaan, blijven ze maar lachgas gebruiken. Echt ongelooflijk,” zegt wijkagent Knaap een video op Instagram. Wijkagent Schut deelt die mening: "Zombies noem ik hen. En ik vind het in en in triest", schrijft hij op X. "Ik probeerde nog het gesprek aan te gaan hoe het zover was gekomen... Maar dat was kansloos."