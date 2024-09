Gewonden nadat auto op paal klapt in Den Haag, lachgasflessen gevonden in voertuig

In de nacht van zondag op maandag vond een ernstig ongeval plaats op de kruising van de Neherkade en Waldorpstraat in Den Haag. Een personenauto botste rond 01:10 uur op een paal, waarbij de inzittenden gewond raakten. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In de auto werden flessen met lachgas gevonden.

Hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen met spoed ter plaatse om de gewonden te behandelen. De bijrijder kon na controle weer uitstappen, maar de bestuurder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis worden vervoerd. De politie nam ter plekke zijn rijbewijs in.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Lachgas

Opvallend was dat in de auto meerdere lachgascilinders werden aangetroffen. De cilinders waren nog ijskoud, wat erop kan wijzen dat ze kort voor het ongeluk zijn gebruikt. Het is echter onduidelijk of lachgas een rol heeft gespeeld bij de oorzaak van het ongeluk. De politie nam de cilinders mee voor verder onderzoek.

De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.