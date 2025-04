Bestuurder vlucht na crash met gehuurde Audi op A10: 'Lachgas maakt meer kapot dan je lief is'

Als agenten zaterdagavond aankomen op de plek waar een Audi RS3 in puin tegen de vangrail staat op de A10, treffen ze een enorme ravage aan. Niet alleen de weg is bezaaid brokstukken, maar ook binnenin de auto is het een puinhoop. Er liggen meerdere lachgasflessen en softdrugs.

Denise, die je ziet in bovensteaande video, kan meepraten over de schade die lachgasggebruik kan aanrichten. Ze gebruikte het zoveel dat ze voor 90 procent verlamd raakte.

"Wij hebben dan ook het vermoeden dat de bestuuder onder invloed heeft gereden", schrijft de politie in een Instagrampost waarin ze vragen of mensen de crash gezien hebben. De bestuurder heeft namelijk de benen genomen en is nog altijd spoorloos. De agenten vermoeden dat diegene met hoge snelheid tegen de vangrail is gereden. Bovenin staat in grote letters: "Lachgas maakt meer kapot dan je lief is."

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 20.30 uur ter hoogte van de Jan van Galenstraat te Amsterdam. De politie vraagt of mensen die iets gezien hebben, contact op willen nemen met de politie.

Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend, maar wel weet de politie dat er door de crash geen slachtoffers zijn gevallen. De auto is er minder goed aan toe. "Total loss", is de omschrijving van de agenten. De borg, die waarschijnlijk duizenden euro's was, kan de bestuurder vaarwel kussen. De dure Audi is namelijk gehuurd.