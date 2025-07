Directeur Nederlands Fotomuseum ontslagen na meldingen over angstcultuur

Birgit Donker is definitief ontslagen als directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Ze werd eerder al op non-actief gesteld, maar na een intern onderzoek concludeert de raad van toezicht dat het vertrouwen onherstelbaar is beschadigd. Volgens de raad heeft Donker "herhaaldelijk informatie achtergehouden of onjuist gepresenteerd" over het welzijn van medewerkers.

De meldingen over een onveilige werksfeer kwamen eerder dit jaar aan het licht. Donker zou volgens De Volkskrant te maken hebben gehad met "negatieve berichten van personeelsleden", een "giftige werkomgeving" en zelfs een "angstcultuur". Zelf herkende Donker die klachten niet, zei ze eerder tegen de krant.

De raad van toezicht zegt dat toezicht onmogelijk werd doordat informatie over de organisatiecultuur werd achtergehouden. "Cruciaal is dat een RvT nooit de mogelijkheid tot deugdelijk toezichthouderschap mag worden ontnomen", staat in de verklaring. De raad erkent dat Donker veel voor het museum heeft betekend, maar benadrukt dat dat nooit "ten koste mag gaan van sociale veiligheid en mentale gezondheid van de medewerkers".

Donker schrijft in een verklaring op Instagram dat ze met "grote teleurstelling" kennis heeft genomen van haar ontslag "op basis van een zelf uitgevoerd onderzoek". De voormalig directeur zegt zich niet te herkennen in de conclusie van het onderzoek. "Ik heb me niet gehoord en geloofd gevoeld in het onderzoek door de raad van toezicht. Ik beraad me op vervolgstappen", besluit ze haar reactie.

Het museum gaat op zoek naar een nieuwe directeur.

Hart van Nederland/ANP