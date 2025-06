Zo open je volgens de etiquette een deur of begroet je iemand: militairen krijgen les

Hoe gedraag ik mij als militair tijdens ceremonies en begeleiding op de NAVO-top? Een groep werkstudenten van Defensity College leert daar vrijdag alles over. Ze krijgen les in etiquette, hoe ze mensen moeten aanspreken en representatief moeten zijn, zonder hun rol als militair te verliezen. Hart van Nederland was erbij.

De studenten werken tijden de NAVO-top als begeleidingsofficier. Zij zijn daar verantwoordelijk voor de ceremoniële ontvangst en begeleiding van de gasten in het World Forum.

"Natuurlijk vind ik het spannend, maar het is wel gezonde spanning", vertelt vaandrig Alexandra. "Wel zenuwachtig, maar met dit weet ik zeker wat ik ga doen, dus ik verwacht geen problemen."

Ook vaandrig Jeroen vindt het spannend, vertelt hij. "Het is heel bijzonder dat ik als jong persoon bij zo'n historisch moment mag zijn."

Bekijk in de video bovenaan dit artikel hoe de etiquetteles eruitzag.