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PostNL bezorgt vanaf vandaag niet altijd meer de volgende dag

Werk

Vandaag, 08:11

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Wie vanaf zondag een brief op de bus doet, moet rekening houden met een langere bezorgtijd. PostNL bezorgt gewone brieven niet langer standaard de volgende dag. De post mag er voortaan maximaal twee dagen over doen.

Volgens PostNL is de verandering nodig om de postbezorging betrouwbaar en betaalbaar te houden. Er worden steeds minder brieven verstuurd, terwijl de kosten blijven stijgen. Door meer tijd te krijgen kan het bedrijf het werk beter plannen.

Er zijn wel wat uitzonderingen. Welke dat zijn, hoor je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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