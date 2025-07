Vakantiewerk in de zorg populair bij scholieren: 'Zinvol en goed betaald'

Omdat zorgorganisatie Samen wel wat helpende handjes kon gebruiken, startte de organisatie een wervingscampagne onder middelbare scholieren. En met succes: dit jaar kwamen er 181 sollicitaties binnen van scholieren die hun vakantie zinvol wilden besteden. De animo is zo groot, dat er inmiddels een wachtlijst is. Scholier Josefine is net gestart bij zorgcentrum De Zandstee en is enthousiast. Is dit de oplossing voor het vinden van zorgprofessionals van de toekomst?

Josefine is 16 jaar oud en werkt 3 dagen in de week in het zorgcentrum. Ze heeft twee soorten diensten: huiskamerdienst, waarbij ze helpt bij het voorbereiden van het eten en activiteiten. En zorgdienst, waarbij ze helpt met wassen en aankleden. Voor die laatste dienst heeft ze een training van 4 dagen moeten doen.

Naast haar baan in het zorgcentrum werkt ze ook nog bij een supermarkt. "Ik wilde graag in het zorgcentrum werken om vast al wat ervaring om te doen", vertelt Josefine. Ze zit nu in het tweede jaar van de mbo-opleiding luchtvaartdienstverlener, maar wil hierna een hbo-opleiding in de zorg doen.

Wandeling maken

Michelle van initiator en zorgorganisatie Samen is enthousiast over de situatie van Josefine. "Als assistent doe je meer kleinere taken waar de gewone zorgverleners niet aan toe komen, zoals een wandeling maken met een bewoner of een beetje schoonmaken. Omdat je er geen opleiding voor nodig hebt, spreekt dat heel veel jongeren aan. En het verdient goed."

Op dit moment is de situatie zo succesvol dat er meer aanbod dan vraag is. "Al jarenlang kampt de zorg met een tekort, daarom gaan organisaties nu naar andere manieren kijken om mensen aan te trekken. Dan is dit ook een optie. We merken dat mensen van vorig jaar terugkomen en een handjevol mensen gaat zelfs een zorgopleiding doen om later in de zorg te werken. Dat is echt mooi."