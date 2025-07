Uitvaart schrikbarend duur geworden: waar gaat dat geld naartoe?

De kosten voor een uitvaart zijn in 10 jaar tijd met zo’n 40 procent gestegen. Nabestaanden betalen tegenwoordig gemiddeld wel 10.000 euro voor een begrafenis of crematie. En dat terwijl het verlies van een dierbare al zwaar genoeg is. Veel mensen komen financieel in de knel doordat ze geen idee hebben wat er allemaal bij komt kijken.

Volgens uitvaartondernemer Hortense Assink uit Heiloo is het vooral de prijs van gas, hout en koffie die voor die stijging zorgt. Ze deelt openlijk de kosten op haar website. "Hoe eerder je weet wat alles kost, hoe beter je familie straks weet waar ze aan toe zijn", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Spaargeld

Uit panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat bijna 30 procent van de mensen geen uitvaartverzekering heeft. De belangrijkste reden? Ze denken het zelf te kunnen betalen via spaargeld. Anderen vinden de verzekering te duur of hebben er simpelweg nog niet over nagedacht.

Wat opvalt is dat mensen juist niet willen beknibbelen op het aantal gasten bij een uitvaart. Muziek, de locatie en een professionele uitvaartbegeleider worden ook als belangrijk gezien. De meeste mensen vinden het geen probleem om te besparen op een rouwadvertentie in de krant, de rouwauto en zelfs op de kist of urn.